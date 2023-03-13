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(Шибаева) Фекла
(Шибаева) Фекла
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Место рождения
Орловка
Дата рождения
1794
Пол
Женский
Отец
Шибаевъ Алексей
1757 г.р.
Мать
Шибаева Стефанида Игнатьева
1758 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
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Биография
Биография
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Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец:
Шибаевъ Алексей
Мать:
Шибаева Стефанида Игнатьева
Орловка
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