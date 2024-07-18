Катаев Михаило Кириллов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКатаев Михаило Кириллов

Катаев Михаило Кириллов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1710

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710

Отец: Катаев Кирил Никонов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Катаев Александр Михайлов

Мать ребёнка: Алена Никифова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Катаев Климентий Михайлов

Мать ребёнка: Алена Никифова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Иванова) Федосья Матвеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алена Никифова

Рождение ребёнка
1743

Дочь: Феденева (Катаева) Наталья Михайлова

Мать ребёнка: Алена Никифова

Рождение ребёнка
1766

Сын: Катаев Ксенифонт Михайлов

Мать ребёнка: (Иванова) Федосья Матвеева

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.