Катаев Михаило Кириллов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1710
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710
Отец: Катаев Кирил Никонов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Катаев Александр Михайлов
Мать ребёнка: Алена Никифова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Катаев Климентий Михайлов
Мать ребёнка: Алена Никифова
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Алена Никифова
Рождение ребёнка
1743
Дочь: Феденева (Катаева) Наталья Михайлова
Мать ребёнка: Алена Никифова
Рождение ребёнка
1766
Сын: Катаев Ксенифонт Михайлов
Мать ребёнка: (Иванова) Федосья Матвеева
Смерть
Неизвестно