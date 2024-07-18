Алена Никифова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алена Никифова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1768

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Катаев Климентий Михайлов

Отец ребёнка: Катаев Михаило Кириллов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Катаев Михаило Кириллов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Катаев Александр Михайлов

Отец ребёнка: Катаев Михаило Кириллов

Рождение ребёнка
1743

Дочь: Феденева (Катаева) Наталья Михайлова

Отец ребёнка: Катаев Михаило Кириллов

Смерть
1768

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