Алена Никифова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1768
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Катаев Климентий Михайлов
Отец ребёнка: Катаев Михаило Кириллов
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Катаев Александр Михайлов
Отец ребёнка: Катаев Михаило Кириллов
Рождение ребёнка
1743
Дочь: Феденева (Катаева) Наталья Михайлова
Отец ребёнка: Катаев Михаило Кириллов
Смерть
1768