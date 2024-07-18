Катаев Ксенифонт Михайлов 1766 — найти родственников по фамилии на Familio
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Катаев Ксенифонт Михайлов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1766

Дата смерти

1844

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: Катаев Михаило Кириллов

Мать: (Иванова) Федосья Матвеева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Катаев Иван Ксенофонтов

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
02.01.1791

Дочь: (Катаева) Татьяна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1796

Сын: Катаев Григорий Ксенофонтов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1803

Сын: Катаев Наил Ксенофонтов

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1844

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