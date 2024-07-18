Катаев Ксенифонт Михайлов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1766
Дата смерти1844
ПолМужской
Отец
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
02.01.1791
Дочь: (Катаева) Татьяна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1796
Сын: Катаев Григорий Ксенофонтов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1803
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1844