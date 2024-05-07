Степанова Авдотья Ивановна 1835 — найти родственников по фамилии на Familio
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Степанова Авдотья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степанов Иван Яковлевич

Ашап, Ординский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Степанова Настасья Ивановна

Отец ребёнка: Степанов Иван Яковлевич

Ашап, Ординский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1856

Сын: Степанов Николай Иванович

Отец ребёнка: Степанов Иван Яковлевич

Ашап, Ординский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1857

Сын: Степанов Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Степанов Иван Яковлевич

Ашап, Ординский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно

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