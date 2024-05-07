Степанова Авдотья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Степанова Настасья Ивановна
Отец ребёнка: Степанов Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
1856
Сын: Степанов Николай Иванович
Отец ребёнка: Степанов Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
1857
Сын: Степанов Дмитрий Иванович
Отец ребёнка: Степанов Иван Яковлевич
Смерть
Неизвестно