Степанов Иван Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Степанова Настасья Ивановна
Мать ребёнка: Степанова Авдотья Ивановна
Рождение ребёнка
1856
Сын: Степанов Николай Иванович
Мать ребёнка: Степанова Авдотья Ивановна
Рождение ребёнка
1857
Сын: Степанов Дмитрий Иванович
Мать ребёнка: Степанова Авдотья Ивановна
Смерть
Неизвестно