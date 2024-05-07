Степанов Иван Яковлевич 1834 — найти родственников по фамилии на Familio
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Степанов Иван Яковлевич

Место рождения

Ашап, Ординский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Друзин Степанов Яков Ефимович

Мать: Степанова Пелагея Михайловна

Ашап, Ординский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Степанова Авдотья Ивановна

Ашап, Ординский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Степанова Настасья Ивановна

Мать ребёнка: Степанова Авдотья Ивановна

Ашап, Ординский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1856

Сын: Степанов Николай Иванович

Мать ребёнка: Степанова Авдотья Ивановна

Ашап, Ординский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1857

Сын: Степанов Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Степанова Авдотья Ивановна

Ашап, Ординский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно

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