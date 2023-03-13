Огневъ Антонъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1897
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: Огневъ Иванъ
Мать: Огнева Анастасія
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Марія
Мать ребёнка: Кутукова Анна Степанова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кутукова Анна Степанова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кутукова Анна Степанова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кутукова Анна Степанова