Огневъ Антонъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Огневъ Антонъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897

Пол

Мужской

Отец

1869 г.р.

Мать

1870 г.р.

Жена

1899 г.р.

Дети

1918 г.р.
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Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Огневъ Иванъ

Мать: Огнева Анастасія

Рождение ребёнка
1918

Дочь: Марія

Мать ребёнка: Кутукова Анна Степанова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кутукова Анна Степанова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кутукова Анна Степанова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кутукова Анна Степанова

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