Кутукова Анна Степанова
Место рождения
Дата рождения23.03.1899
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1899
Отец: Кутуковъ Степанъ Трофимовъ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Марія
Отец ребёнка: Огневъ Антонъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Огневъ Антонъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Огневъ Антонъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Огневъ Антонъ