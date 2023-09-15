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Кутукова Анна Степанова

Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

23.03.1899

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1897 г.р.

Дети

1918 г.р.
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Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1899

Отец: Кутуковъ Степанъ Трофимовъ

Мать: не указана

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1918

Дочь: Марія

Отец ребёнка: Огневъ Антонъ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Огневъ Антонъ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Огневъ Антонъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Огневъ Антонъ

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