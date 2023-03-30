Голубцова (Чайковская) Бронислава Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.07.1914
Дата смерти07.11.1981
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1914
Отец: Чайковский Николай
Мать: Чайковская Мария
Рождение ребёнка
13.09.1938
Дочь: Виноградова Эльвира Ивановна
Отец ребёнка: Голубцов Иван Николаевич
Прокудское, Коченевский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
07.11.1981