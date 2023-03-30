Голубцова (Чайковская) Бронислава Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голубцова (Чайковская) Бронислава Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.07.1914

Дата смерти

07.11.1981

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1914

Отец: Чайковский Николай

Мать: Чайковская Мария

Рождение ребёнка
13.09.1938

Дочь: Виноградова Эльвира Ивановна

Отец ребёнка: Голубцов Иван Николаевич

Прокудское, Коченевский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
07.11.1981
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