Чайковский Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.07.1914
Дочь: Голубцова Бронислава Николаевна
Мать ребёнка: Чайковская Мария
По рождению католичка, национальность - полька
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чайковский Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Чайковская Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Березина Валентина Николаевна
Мать ребёнка: Чайковская Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Потапова Полина Николаевна
Мать ребёнка: Чайковская Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чайковская Мария
Смерть
Неизвестно