Чайковский Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧайковский Николай

Чайковский Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.07.1914

Дочь: Голубцова Бронислава Николаевна

Мать ребёнка: Чайковская Мария

Андреевка, Чаинский муниципальный район, Томская область
По рождению католичка, национальность - полька
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чайковский Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Чайковская Мария

Андреевка, Чаинский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Березина Валентина Николаевна

Мать ребёнка: Чайковская Мария

Андреевка, Чаинский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Потапова Полина Николаевна

Мать ребёнка: Чайковская Мария

Андреевка, Чаинский муниципальный район, Томская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чайковская Мария

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close