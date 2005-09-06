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Голубцов Иван Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.01.1907

Дата смерти

06.09.2005

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1907

Отец: Голубцов Николай

Мать: не указана

Образование
1924
Окончил 4 класса начальной школы
Образование
С 1929 по 1930
курсант полковой школы 5го полка связи БВО
Военная служба
С 1930 по 1932
Командир отделения связи
Бракосочетание
31.08.1932

Жена: Голубцова Бронислава Николаевна

Томск, город Томск, Томская область
Военная служба
С 1932 по 1934
Томск, город Томск, Томская область
Старшина роты связи 232 стрелкового полка СибВО
Вступление в партию
1932
Член ВКПБ
Военная служба
С 1934
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Старшина школы батальонной связи при 78 стр.дивизии. Дослужился до лейтенанта инженерно-технической части, должность - политрук.
Место жительства
С 1934 по 1938
Прокудское, Коченевский муниципальный район, Новосибирская область
Образование
С 07.09.1935 по 31.12.1937
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Новосибирская Коммунистическая Сельскохозяйственная школа
Рождение ребёнка
16.03.1937

Сын: Голубцов Владимир Иванович

Мать ребёнка: Голубцова Бронислава Николаевна

Прокудское, Коченевский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
13.09.1938

Дочь: Виноградова Эльвира Ивановна

Мать ребёнка: Голубцова Бронислава Николаевна

Прокудское, Коченевский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
27.06.1940

Сын: Голубцов Геннадий Иванович

Мать ребёнка: Голубцова Бронислава Николаевна

Прокудское, Коченевский муниципальный район, Новосибирская область
Награда
05.07.1945
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
медаль "За доблестный труд в ВОВ 1941-1945 гг"
Работа или профессия
Неизвестно
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
металлургический завод им.Кузьмина
Смерть
06.09.2005
Похороны
Неизвестно
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Клещихинское кладбище
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