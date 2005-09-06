Голубцов Иван Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.01.1907
Дата смерти06.09.2005
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1907
Отец: Голубцов Николай
Мать: не указана
Образование
1924
Окончил 4 класса начальной школы
Образование
С 1929 по 1930
курсант полковой школы 5го полка связи БВО
Военная служба
С 1930 по 1932
Командир отделения связи
Бракосочетание
31.08.1932
Военная служба
С 1932 по 1934
Старшина роты связи 232 стрелкового полка СибВО
Вступление в партию
1932
Член ВКПБ
Военная служба
С 1934
Старшина школы батальонной связи при 78 стр.дивизии. Дослужился до лейтенанта инженерно-технической части, должность - политрук.
Место жительства
С 1934 по 1938
Образование
С 07.09.1935 по 31.12.1937
Новосибирская Коммунистическая Сельскохозяйственная школа
Рождение ребёнка
16.03.1937
Сын: Голубцов Владимир Иванович
Мать ребёнка: Голубцова Бронислава Николаевна
Рождение ребёнка
13.09.1938
Дочь: Виноградова Эльвира Ивановна
Мать ребёнка: Голубцова Бронислава Николаевна
Рождение ребёнка
27.06.1940
Сын: Голубцов Геннадий Иванович
Мать ребёнка: Голубцова Бронислава Николаевна
Награда
05.07.1945
медаль "За доблестный труд в ВОВ 1941-1945 гг"
Работа или профессия
Неизвестно
металлургический завод им.Кузьмина
Смерть
06.09.2005
Похороны
Неизвестно
Клещихинское кладбище