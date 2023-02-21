Набережнев (Борисова) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Набережнев (Борисова) Мария Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Борисов Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.03.1895

Дочь: Дарья

Отец ребёнка: Набережнев Яков Терентьевич

Рождение ребёнка
19.06.1905

Сын: Набережнев Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Набережнев Яков Терентьевич

Тамбовская область, с. Мучкап
В Метрической книге для записи родившихся, браком сочетавшихся и умерших на 1905 год на странице 703 Части первой «О родившихся» в графе «Счетъ родившихся» за номером 187 мужеска пола записан Iоаннъ.
Смерть
Неизвестно
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