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Набережнев Яков Терентьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Набережнев Терентий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.03.1895

Дочь: Дарья

Мать ребёнка: Набережнев Мария Ивановна

Рождение ребёнка
19.06.1905

Сын: Набережнев Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Набережнев Мария Ивановна

Тамбовская область, с. Мучкап
В Метрической книге для записи родившихся, браком сочетавшихся и умерших на 1905 год на странице 703 Части первой «О родившихся» в графе «Счетъ родившихся» за номером 187 мужеска пола записан Iоаннъ.
Смерть
Неизвестно
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