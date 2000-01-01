Набережнев Яков Терентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: Набережнев Терентий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.03.1895
Дочь: Дарья
Мать ребёнка: Набережнев Мария Ивановна
Рождение ребёнка
19.06.1905
Сын: Набережнев Иван Яковлевич
Мать ребёнка: Набережнев Мария Ивановна
Тамбовская область, с. Мучкап
В Метрической книге для записи родившихся, браком сочетавшихся и умерших на 1905 год на странице 703 Части первой «О родившихся» в графе «Счетъ родившихся» за номером 187 мужеска пола записан Iоаннъ.
Смерть
Неизвестно