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Набережнев Иван Яковлевич

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Место рождения

Тамбовская область, с. Мучкап

Дата рождения

19.06.1905

Дата смерти

23.10.1941

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1905

Отец: Набережнев Яков Терентьевич

Мать: Набережнев Мария Ивановна

Тамбовская область, с. Мучкап
В Метрической книге для записи родившихся, браком сочетавшихся и умерших на 1905 год на странице 703 Части первой «О родившихся» в графе «Счетъ родившихся» за номером 187 мужеска пола записан Iоаннъ.
Крещение
20.06.1905
Тамбовская область с. Мучкап
Godparents:В графе «Звание, имя, отчество и фамилия родителей и вероисповедание» записано: «Крестьянинъ Яковъ Терентьевъ Набережневъ и законная жена его Мария Ивановна, оба православнаго вероисповедан... Показать все
Рождение ребёнка
?.09.1930

Сын: Набережнев Василий

Мать ребёнка: Набережнев Параскева Петровна

Тамбовская область село Мучкап (Мучкан) Борисоглебского уезда
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мишина Анастасия

Мать ребёнка: Набережнев Параскева Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Набережнев Василий (Кузовкин)

Мать ребёнка: Набережнев Параскева Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Набережнев Иван

Мать ребёнка: Набережнев Параскева Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Набережнев Параскева Петровна

Работа или профессия
Неизвестно
Пастух
Смерть
23.10.1941
Тамбовская область
Причина смерти: На войне | Призывавшийся вместе с Набережневым Иваном Яковлевичем земляк, Гришка Князь (Князь – подворное прозвище), вернувшийся с войны без глаза, рассказал Прасковье Петровне, что по... Показать все
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