Набережнев Иван Яковлевич
Место рожденияТамбовская область, с. Мучкап
Дата рождения19.06.1905
Дата смерти23.10.1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1905
Тамбовская область, с. Мучкап
В Метрической книге для записи родившихся, браком сочетавшихся и умерших на 1905 год на странице 703 Части первой «О родившихся» в графе «Счетъ родившихся» за номером 187 мужеска пола записан Iоаннъ.
Крещение
20.06.1905
Тамбовская область с. Мучкап
Godparents:В графе «Звание, имя, отчество и фамилия родителей и вероисповедание» записано: «Крестьянинъ Яковъ Терентьевъ Набережневъ и законная жена его Мария Ивановна, оба православнаго вероисповедан... Показать все
Рождение ребёнка
?.09.1930
Сын: Набережнев Василий
Мать ребёнка: Набережнев Параскева Петровна
Тамбовская область село Мучкап (Мучкан) Борисоглебского уезда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мишина Анастасия
Мать ребёнка: Набережнев Параскева Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Набережнев Василий (Кузовкин)
Мать ребёнка: Набережнев Параскева Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Набережнев Иван
Мать ребёнка: Набережнев Параскева Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Пастух
Смерть
23.10.1941
Тамбовская область
Причина смерти: На войне | Призывавшийся вместе с Набережневым Иваном Яковлевичем земляк, Гришка Князь (Князь – подворное прозвище), вернувшийся с войны без глаза, рассказал Прасковье Петровне, что по... Показать все