Шиманский Иван Федорович
Место рожденияКравцевичи
Дата рождения1906
Дата смерти1996
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: Шиманский Фёдор
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1928
Мать ребёнка: Шиманская (Козел) Вера Игнатовна
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Макаревич (Шиманская) Любовь Ивановна
Мать ребёнка: Шиманская (Козел) Вера Игнатовна
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Логаш (Шиманская) Елена Ивановна
Мать ребёнка: Шиманская (Козел) Вера Игнатовна
Рождение ребёнка
1950
Дочь: Балина (Шиманская) Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Шиманская (Козел) Вера Игнатовна
Смерть
1996