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Шиманский Иван Федорович

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Место рождения

Кравцевичи

Дата рождения

1906

Дата смерти

1996

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Шиманский Фёдор

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шиманская (Козел) Вера Игнатовна

Рождение ребёнка
1928

Сын: Шиманский Иван Иванович

Мать ребёнка: Шиманская (Козел) Вера Игнатовна

Кравцевичи, Новогрудский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
1932

Дочь: Макаревич (Шиманская) Любовь Ивановна

Мать ребёнка: Шиманская (Козел) Вера Игнатовна

Рождение ребёнка
1937

Дочь: Логаш (Шиманская) Елена Ивановна

Мать ребёнка: Шиманская (Козел) Вера Игнатовна

Кравцевичи, Новогрудский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
1950

Дочь: Балина (Шиманская) Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Шиманская (Козел) Вера Игнатовна

Кравцевичи, Новогрудский район, Гродненская область
Смерть
1996
Кравцевичи, Новогрудский район, Гродненская область

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