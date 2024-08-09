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Шиманский Фёдор

Место рождения

Кравцевичи, Новогрудский район, Гродненская область

Дата рождения

1881

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Кравцевичи, Новогрудский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
1906

Сын: Шиманский Иван Федорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Шиманская Прасковья Фёдоровна

Мать ребёнка: не указана

Кравцевичи, Новогрудский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
1909

Сын: Шиманский Александр Фёдорович

Мать ребёнка: не указана

Кравцевичи, Новогрудский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Шиманская Анна Фёдоровна

Мать ребёнка: не указана

Кравцевичи, Новогрудский район, Гродненская область
Смерть
1943
Кравцевичи, Новогрудский район, Гродненская область

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