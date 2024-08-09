Шиманский Фёдор
Место рождения
Дата рождения1881
Дата смерти1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1906
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Шиманская Прасковья Фёдоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1909
Сын: Шиманский Александр Фёдорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Шиманская Анна Фёдоровна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1943