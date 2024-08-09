Шиманская (Козел) Вера Игнатовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шиманская (Козел) Вера Игнатовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шиманский Иван Федорович

Рождение ребёнка
1928

Сын: Шиманский Иван Иванович

Отец ребёнка: Шиманский Иван Федорович

Кравцевичи, Новогрудский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
1932

Дочь: Макаревич (Шиманская) Любовь Ивановна

Отец ребёнка: Шиманский Иван Федорович

Рождение ребёнка
1937

Дочь: Логаш (Шиманская) Елена Ивановна

Отец ребёнка: Шиманский Иван Федорович

Кравцевичи, Новогрудский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
1950

Дочь: Балина (Шиманская) Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Шиманский Иван Федорович

Кравцевичи, Новогрудский район, Гродненская область
Смерть
Неизвестно
Кравцевичи, Новогрудский район, Гродненская область

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