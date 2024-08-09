Шиманская (Козел) Вера Игнатовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1928
Отец ребёнка: Шиманский Иван Федорович
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Макаревич (Шиманская) Любовь Ивановна
Отец ребёнка: Шиманский Иван Федорович
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Логаш (Шиманская) Елена Ивановна
Отец ребёнка: Шиманский Иван Федорович
Рождение ребёнка
1950
Дочь: Балина (Шиманская) Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Шиманский Иван Федорович
Смерть
Неизвестно