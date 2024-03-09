Тихонов Петр Дмитриевич
Место рожденияд.Ново-Николаевка, Балахтинского района,Краснроярского края
Дата рождения09.05.1926
Дата смерти26.06.1972
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1926
Отец: Тихонов Митрофан (Дмитрийдимитрий) (Дмитрий,Димитрий) Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1956
Дочь: Архипова (Тихонова) Надежда Петровна
Мать ребёнка: Тихонова (Фуражкина) Татьяна Ивановна
Смерть
26.06.1972