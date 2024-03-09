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Тихонов Петр Дмитриевич

Место рождения

д.Ново-Николаевка, Балахтинского района,Краснроярского края

Дата рождения

09.05.1926

Дата смерти

26.06.1972

Пол

Мужской

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1926

Отец: Тихонов Митрофан (Дмитрийдимитрий) (Дмитрий,Димитрий) Ефимович

Мать: Тихонова (Петрова) Пелагея Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тихонова (Фуражкина) Татьяна Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1956

Дочь: Архипова (Тихонова) Надежда Петровна

Мать ребёнка: Тихонова (Фуражкина) Татьяна Ивановна

Смерть
26.06.1972

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