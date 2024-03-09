Тихонова (Петрова) Пелагея Николаевна
Место рожденияд.Урнан Казанского района Чувашская АССР
Дата рождения14.10.1900
Дата смерти15.06.1985
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1900
Отец: Петров Николай
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.05.1926
Отец ребёнка: Тихонов Митрофан (Дмитрийдимитрий) (Дмитрий,Димитрий) Ефимович
Рождение ребёнка
19.08.1928
Дочь: Ильина (Тихонова) Евдокия Дмитриевна
Отец ребёнка: Тихонов Митрофан (Дмитрийдимитрий) (Дмитрий,Димитрий) Ефимович
Рождение ребёнка
25.05.1932
Рождение ребёнка
10.05.1936
Дочь: Тихонова (Тихонова) Елена Дмитриевна
Отец ребёнка: Тихонов Митрофан (Дмитрийдимитрий) (Дмитрий,Димитрий) Ефимович
Рождение ребёнка
19.03.1939
Дочь: Ильина (Тихонова) Варвара Дмитриевна
Отец ребёнка: Тихонов Митрофан (Дмитрийдимитрий) (Дмитрий,Димитрий) Ефимович
Рождение ребёнка
07.06.1941
Смерть
15.06.1985