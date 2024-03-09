Тихонова (Петрова) Пелагея Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тихонова (Петрова) Пелагея Николаевна

Место рождения

д.Урнан Казанского района Чувашская АССР

Дата рождения

14.10.1900

Дата смерти

15.06.1985

Пол

Женский

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1900

Отец: Петров Николай

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.05.1926

Сын: Тихонов Петр Дмитриевич

Отец ребёнка: Тихонов Митрофан (Дмитрийдимитрий) (Дмитрий,Димитрий) Ефимович

Рождение ребёнка
19.08.1928

Дочь: Ильина (Тихонова) Евдокия Дмитриевна

Отец ребёнка: Тихонов Митрофан (Дмитрийдимитрий) (Дмитрий,Димитрий) Ефимович

Рождение ребёнка
25.05.1932

Сын: Тихонов Владимир Дмитриевич

Отец ребёнка: Тихонов Митрофан (Дмитрийдимитрий) (Дмитрий,Димитрий) Ефимович

Рождение ребёнка
10.05.1936

Дочь: Тихонова (Тихонова) Елена Дмитриевна

Отец ребёнка: Тихонов Митрофан (Дмитрийдимитрий) (Дмитрий,Димитрий) Ефимович

Рождение ребёнка
19.03.1939

Дочь: Ильина (Тихонова) Варвара Дмитриевна

Отец ребёнка: Тихонов Митрофан (Дмитрийдимитрий) (Дмитрий,Димитрий) Ефимович

Рождение ребёнка
07.06.1941

Сын: Тихонов Виталий (Виктор) Дмитриевич

Отец ребёнка: Тихонов Митрофан (Дмитрийдимитрий) (Дмитрий,Димитрий) Ефимович

Смерть
15.06.1985

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