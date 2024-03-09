Тихонов Митрофан (Дмитрийдимитрий) (Дмитрий,Димитрий) Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.07.1894
Дата смерти1948
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1894
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.05.1926
Мать ребёнка: Тихонова (Петрова) Пелагея Николаевна
Рождение ребёнка
19.08.1928
Дочь: Ильина (Тихонова) Евдокия Дмитриевна
Мать ребёнка: Тихонова (Петрова) Пелагея Николаевна
Рождение ребёнка
25.05.1932
Сын: Тихонов Владимир Дмитриевич
Мать ребёнка: Тихонова (Петрова) Пелагея Николаевна
Рождение ребёнка
10.05.1936
Дочь: Тихонова (Тихонова) Елена Дмитриевна
Мать ребёнка: Тихонова (Петрова) Пелагея Николаевна
Рождение ребёнка
19.03.1939
Дочь: Ильина (Тихонова) Варвара Дмитриевна
Мать ребёнка: Тихонова (Петрова) Пелагея Николаевна
Рождение ребёнка
07.06.1941
Сын: Тихонов Виталий (Виктор) Дмитриевич
Мать ребёнка: Тихонова (Петрова) Пелагея Николаевна