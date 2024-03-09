Тихонов Митрофан (Дмитрийдимитрий) (Дмитрий,Димитрий) Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тихонов Митрофан (Дмитрийдимитрий) (Дмитрий,Димитрий) Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.07.1894

Дата смерти

1948

Пол

Мужской

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1894

Отец: Тихонов Ефим Тихонович

Мать: Тихонова Зиновья Герасимовна

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.05.1926

Сын: Тихонов Петр Дмитриевич

Мать ребёнка: Тихонова (Петрова) Пелагея Николаевна

Рождение ребёнка
19.08.1928

Дочь: Ильина (Тихонова) Евдокия Дмитриевна

Мать ребёнка: Тихонова (Петрова) Пелагея Николаевна

Рождение ребёнка
25.05.1932

Сын: Тихонов Владимир Дмитриевич

Мать ребёнка: Тихонова (Петрова) Пелагея Николаевна

Рождение ребёнка
10.05.1936

Дочь: Тихонова (Тихонова) Елена Дмитриевна

Мать ребёнка: Тихонова (Петрова) Пелагея Николаевна

Рождение ребёнка
19.03.1939

Дочь: Ильина (Тихонова) Варвара Дмитриевна

Мать ребёнка: Тихонова (Петрова) Пелагея Николаевна

Рождение ребёнка
07.06.1941

Сын: Тихонов Виталий (Виктор) Дмитриевич

Мать ребёнка: Тихонова (Петрова) Пелагея Николаевна

Смерть
1948

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