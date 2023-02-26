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Антоний Исидоров

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Место рождения

д.Новая Слобода Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1777

Отец: Исидор Иванов

Мать: Наталия Иванова

д.Новая Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.07.1795

Сын: Прокофий Антонов

Мать ребёнка: Матрона Владимирова

д.Новая Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.02.1800

Сын: Иван Антонов

Мать ребёнка: Матрона Владимирова

д.Новая Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.05.1801

Дочь: Агрипина Антонова

Мать ребёнка: Матрона Владимирова

д.Новая Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрона Владимирова

Смерть
Неизвестно
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