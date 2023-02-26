Антоний Исидоров
Место рожденияд.Новая Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1777
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1777
Отец: Исидор Иванов
Мать: Наталия Иванова
д.Новая Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.07.1795
Сын: Прокофий Антонов
Мать ребёнка: Матрона Владимирова
д.Новая Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.02.1800
Сын: Иван Антонов
Мать ребёнка: Матрона Владимирова
д.Новая Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.05.1801
Дочь: Агрипина Антонова
Мать ребёнка: Матрона Владимирова
д.Новая Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрона Владимирова
Смерть
Неизвестно