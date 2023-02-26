Матрона Владимирова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМатрона Владимирова

Матрона Владимирова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1777 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1777

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.07.1795

Сын: Прокофий Антонов

Отец ребёнка: Антоний Исидоров

д.Новая Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.02.1800

Сын: Иван Антонов

Отец ребёнка: Антоний Исидоров

д.Новая Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.05.1801

Дочь: Агрипина Антонова

Отец ребёнка: Антоний Исидоров

д.Новая Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антоний Исидоров

Смерть
Неизвестно