Матрона Владимирова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1777
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1777
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.07.1795
Сын: Прокофий Антонов
Отец ребёнка: Антоний Исидоров
д.Новая Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.02.1800
Сын: Иван Антонов
Отец ребёнка: Антоний Исидоров
д.Новая Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.05.1801
Дочь: Агрипина Антонова
Отец ребёнка: Антоний Исидоров
д.Новая Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Антоний Исидоров
Смерть
Неизвестно