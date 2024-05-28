Детков Михаил Николаевич 08.01.1907 — найти родственников по фамилии на Familio
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Детков Михаил Николаевич

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Место рождения

сл. Владимировка

Дата рождения

08.01.1907

Дата смерти

11.01.1952

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1907

Отец: Детков Николай Герасимович

Мать: Деткова (Князева) Евдокия Власовна

сл. Владимировка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Деткова (Кособрюхова) Наталия Ивановна

Рождение ребёнка
1935

Сын: Детков Игорь Михайлович

Мать ребёнка: Деткова (Кособрюхова) Наталия Ивановна

Ленинград
Рождение ребёнка
18.08.1943

Дочь: Коваленко (Деткова) Валентина Михайловна

Мать ребёнка: Деткова (Кособрюхова) Наталия Ивановна

Ленинград
Смерть
11.01.1952
Ленинград

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