Детков Михаил Николаевич
Место рождениясл. Владимировка
Дата рождения08.01.1907
Дата смерти11.01.1952
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1907
сл. Владимировка
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1935
Мать ребёнка: Деткова (Кособрюхова) Наталия Ивановна
Ленинград
Рождение ребёнка
18.08.1943
Дочь: Коваленко (Деткова) Валентина Михайловна
Мать ребёнка: Деткова (Кособрюхова) Наталия Ивановна
Ленинград
Смерть
11.01.1952
Ленинград