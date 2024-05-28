Деткова (Князева) Евдокия Власовна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Деткова (Князева) Евдокия Власовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Кузьменко (Деткова) Александра Николаевна

Отец ребёнка: Детков Николай Герасимович

Рождение ребёнка
22.05.1899

Дочь: (Деткова) Вера Николаевна

Отец ребёнка: Детков Николай Герасимович

сл. Владимировка
Рождение ребёнка
20.04.1904

Сын: Детков Георгий Николаевич

Отец ребёнка: Детков Николай Герасимович

сл. Владимировка
Рождение ребёнка
08.01.1907

Сын: Детков Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Детков Николай Герасимович

сл. Владимировка
Рождение ребёнка
07.02.1912

Сын: Детков Борис Николаевич

Отец ребёнка: Детков Николай Герасимович

сл. Владимировка
Рождение ребёнка
10.02.1917

Сын: Детков Валентин Николаевич

Отец ребёнка: Детков Николай Герасимович

сл. Владимировка
Смерть
Неизвестно

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