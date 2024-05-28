Деткова (Князева) Евдокия Власовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Кузьменко (Деткова) Александра Николаевна
Отец ребёнка: Детков Николай Герасимович
Рождение ребёнка
22.05.1899
Дочь: (Деткова) Вера Николаевна
Отец ребёнка: Детков Николай Герасимович
сл. Владимировка
Рождение ребёнка
20.04.1904
Сын: Детков Георгий Николаевич
Отец ребёнка: Детков Николай Герасимович
сл. Владимировка
Рождение ребёнка
08.01.1907
Отец ребёнка: Детков Николай Герасимович
сл. Владимировка
Рождение ребёнка
07.02.1912
Отец ребёнка: Детков Николай Герасимович
сл. Владимировка
Рождение ребёнка
10.02.1917
Сын: Детков Валентин Николаевич
Отец ребёнка: Детков Николай Герасимович
сл. Владимировка
Смерть
Неизвестно