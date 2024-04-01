Тарасова (Голубева) Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарасова (Голубева) Галина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.08.1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

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1958 г.р.
1959 г.р.
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ПП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1926

Отец: Голубев Александр

Мать: Голубева Мария

Рождение ребёнка
21.10.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тарасов Михаил Петрович

Рождение ребёнка
29.07.1958

Сын: Тарасов Валентин

Отец ребёнка: Тарасов Михаил Петрович

Рождение ребёнка
17.11.1959

Сын: Тарасов Александр

Отец ребёнка: Тарасов Михаил Петрович

Рождение ребёнка
24.08.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тарасов Михаил Петрович

Нарва
Рождение ребёнка
30.11.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тарасов Михаил Петрович

Estonia
Рождение ребёнка
05.03.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тарасов Михаил Петрович

Нарва уезд Ида-Вирумаа, Эстония
Рождение ребёнка
01.02.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тарасов Михаил Петрович

Смерть
Неизвестно
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