Тарасов Михаил Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарасов Михаил Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.11.1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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1958 г.р.
1959 г.р.
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Добавил:

ПП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1926

Отец: Тарасов Петр

Мать: Мария

Рождение ребёнка
21.10.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тарасова Галина

Рождение ребёнка
29.07.1958

Сын: Тарасов Валентин

Мать ребёнка: Тарасова Галина

Рождение ребёнка
17.11.1959

Сын: Тарасов Александр

Мать ребёнка: Тарасова Галина

Рождение ребёнка
24.08.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тарасова Галина

Нарва
Рождение ребёнка
30.11.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тарасова Галина

Estonia
Рождение ребёнка
05.03.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тарасова Галина

Нарва уезд Ида-Вирумаа, Эстония
Рождение ребёнка
01.02.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тарасова Галина

Смерть
Неизвестно
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