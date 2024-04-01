Тарасов Михаил Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.11.1926
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1926
Отец: Тарасов Петр
Мать: Мария
Рождение ребёнка
21.10.1952
Рождение ребёнка
29.07.1958
Сын: Тарасов Валентин
Мать ребёнка: Тарасова Галина
Рождение ребёнка
17.11.1959
Сын: Тарасов Александр
Мать ребёнка: Тарасова Галина
Рождение ребёнка
24.08.1961
Нарва
Рождение ребёнка
30.11.1963
Estonia
Рождение ребёнка
05.03.1965
Нарва уезд Ида-Вирумаа, Эстония
Рождение ребёнка
01.02.1967
Смерть
Неизвестно