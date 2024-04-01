Тарасов Александр
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.11.1959
Дата смерти1990
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1959
Отец: Тарасов Михаил Петрович
Мать: Тарасова Галина
Развод
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Нарва уезд Ида-Вирумаа, Эстония
Смерть
1990