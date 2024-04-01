Тарасов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарасов Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.11.1959

Дата смерти

1990

Пол

Мужской

Отец

1926 г.р.

Мать

1926 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ПП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1959

Отец: Тарасов Михаил Петрович

Мать: Тарасова Галина

Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Нарва уезд Ида-Вирумаа, Эстония
Смерть
1990
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