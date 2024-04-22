Кошитар Иприна Фоминишна
Место рождения
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кошитар Кондрат Иерофеев (Ярехтевич)
Отец ребёнка: Кошитар Иерофей Пантелеймонов
Бракосочетание
Неизвестно
Лотовка, Хмельницька область
Семейная пара упоминается в Исповедных ведомостях Параскеевской церкви села Лотовка за 1912 год.
Смерть
Неизвестно