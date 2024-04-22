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Кошитар Иприна Фоминишна

Место рождения

Саверцы, Хмельницька область

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Саверцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кошитар Кондрат Иерофеев (Ярехтевич)

Отец ребёнка: Кошитар Иерофей Пантелеймонов

Саверцы, Хмельницька область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кошитар Иерофей Пантелеймонов

Лотовка, Хмельницька область
Семейная пара упоминается в Исповедных ведомостях Параскеевской церкви села Лотовка за 1912 год.
Смерть
Неизвестно
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