Кошитар Иерофей (Ярёхта, Ерехтий) Пантелеймонов
Место рождения
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: Кошитар Пантелеймон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кошитар Кондрат Иерофеев (Ярехтевич)
Мать ребёнка: Кошитар Иприна Фоминишна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кошитар Иприна Фоминишна
Лотовка, Хмельницька область
Семейная пара упоминается в Исповедных ведомостях Параскеевской церкви села Лотовка за 1912 год.
Смерть
Неизвестно