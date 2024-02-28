Кошитар Иерофей (Ярёхта, Ерехтий) Пантелеймонов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кошитар Иерофей (Ярёхта, Ерехтий) Пантелеймонов

Место рождения

Саверцы, Хмельницька область

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Кошитар Пантелеймон

Мать: не указана

Саверцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кошитар Кондрат Иерофеев (Ярехтевич)

Мать ребёнка: Кошитар Иприна Фоминишна

Саверцы, Хмельницька область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кошитар Иприна Фоминишна

Лотовка, Хмельницька область
Семейная пара упоминается в Исповедных ведомостях Параскеевской церкви села Лотовка за 1912 год.
Смерть
Неизвестно
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