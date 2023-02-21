Акилина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смертиМежду 1872 и 1877
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1824
Сын: Максим Ермолаевич
Отец ребёнка: Ермолай Семенович
Рождение ребёнка
1826
Сын: Арефий Ермолаевич
Отец ребёнка: Ермолай Семенович
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Мария Ермолаевна
Отец ребёнка: Ермолай Семенович
Рождение ребёнка
1833
Сын: Ермолаев Андрей Ермолаевич
Отец ребёнка: Ермолай Семенович
Рождение ребёнка
1841
Сын: Никанор Ермолаевич
Отец ребёнка: Ермолай Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ермолай Семенович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1872 и 1877