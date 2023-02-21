Акилина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акилина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

Между 1872 и 1877

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1824

Сын: Максим Ермолаевич

Отец ребёнка: Ермолай Семенович

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Арефий Ермолаевич

Отец ребёнка: Ермолай Семенович

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Мария Ермолаевна

Отец ребёнка: Ермолай Семенович

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Ермолаев Андрей Ермолаевич

Отец ребёнка: Ермолай Семенович

Рождение ребёнка
1841

Сын: Никанор Ермолаевич

Отец ребёнка: Ермолай Семенович

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермолай Семенович

Место жительства
Неизвестно
Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Между 1872 и 1877
Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
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