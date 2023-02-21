Ермолай Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермолай Семенович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Дата смерти

Между 1842 и 1854

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Семен Козмич

Мать: Ефросиния Ефимовна

Рождение ребёнка
1824

Сын: Максим Ермолаевич

Мать ребёнка: Акилина Ивановна

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Арефий Ермолаевич

Мать ребёнка: Акилина Ивановна

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Мария Ермолаевна

Мать ребёнка: Акилина Ивановна

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Ермолаев Андрей Ермолаевич

Мать ребёнка: Акилина Ивановна

Рождение ребёнка
1841

Сын: Никанор Ермолаевич

Мать ребёнка: Акилина Ивановна

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акилина Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Между 1842 и 1854
Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
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