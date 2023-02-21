Ермолай Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
Дата смертиМежду 1842 и 1854
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: Семен Козмич
Мать: Ефросиния Ефимовна
Рождение ребёнка
1824
Сын: Максим Ермолаевич
Мать ребёнка: Акилина Ивановна
Рождение ребёнка
1826
Сын: Арефий Ермолаевич
Мать ребёнка: Акилина Ивановна
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Мария Ермолаевна
Мать ребёнка: Акилина Ивановна
Рождение ребёнка
1833
Сын: Ермолаев Андрей Ермолаевич
Мать ребёнка: Акилина Ивановна
Рождение ребёнка
1841
Сын: Никанор Ермолаевич
Мать ребёнка: Акилина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акилина Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1842 и 1854