Ермолаев Андрей Ермолаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕрмолаев Андрей Ермолаевич

Ермолаев Андрей Ермолаевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Ермолай Семенович

Мать: Акилина Ивановна

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Фокусова Харитина Андреевна

Мать ребёнка: Ермолаева Александра Дементьевна

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ермолаева Александра Дементьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: 1-я Ермолаева

Место жительства
Неизвестно
Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close