Ермолаев Андрей Ермолаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: Ермолай Семенович
Мать: Акилина Ивановна
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Фокусова Харитина Андреевна
Мать ребёнка: Ермолаева Александра Дементьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: 1-я Ермолаева
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно