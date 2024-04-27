Слесарь (Дроботун) Ксения Семёновна
Место рождения
Дата рождения1764
Дата смертиПосле 1802
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.07.1785 ст.
Дочь: Слесарь Васса Варфоломеевна
Отец ребёнка: Слесарь Варфоломей Афанасьевич
Рождение ребёнка
26.04.1802 ст.
Сын: Слесарь Максим Варфоломеевич
Отец ребёнка: Слесарь Варфоломей Афанасьевич
Смерть
После 1802