Слесарь (Дроботун) Ксения Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСлесарь (Дроботун) Ксения Семёновна

Слесарь (Дроботун) Ксения Семёновна

Место рождения

Покровское, Чернігівська область

Дата рождения

1764

Дата смерти

После 1802

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: Дроботун Семён Евстафьевич

Мать: Дроботун Евфросинья Даниловна

Покровское, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Слесарь Варфоломей Афанасьевич

Рождение ребёнка
21.07.1785 ст.

Дочь: Слесарь Васса Варфоломеевна

Отец ребёнка: Слесарь Варфоломей Афанасьевич

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
26.04.1802 ст.

Сын: Слесарь Максим Варфоломеевич

Отец ребёнка: Слесарь Варфоломей Афанасьевич

Покровское, Чернігівська область
Смерть
После 1802
Покровское, Чернігівська область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.