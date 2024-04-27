Слесарь Варфоломей Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Слесарь Варфоломей Афанасьевич

Место рождения

Покровское, Чернігівська область

Дата рождения

1758

Дата смерти

После 1802

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: Слесарь Афанасий Захарович

Мать: Слесарь Евдокия Дионисиевна

Покровское, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Слесарь (Дроботун) Ксения Семёновна

Рождение ребёнка
21.07.1785 ст.

Дочь: Слесарь Васса Варфоломеевна

Мать ребёнка: Слесарь (Дроботун) Ксения Семёновна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
26.04.1802 ст.

Сын: Слесарь Максим Варфоломеевич

Мать ребёнка: Слесарь (Дроботун) Ксения Семёновна

Покровское, Чернігівська область
Смерть
После 1802

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