Слесарь Варфоломей Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения1758
Дата смертиПосле 1802
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.07.1785 ст.
Дочь: Слесарь Васса Варфоломеевна
Мать ребёнка: Слесарь (Дроботун) Ксения Семёновна
Рождение ребёнка
26.04.1802 ст.
Сын: Слесарь Максим Варфоломеевич
Мать ребёнка: Слесарь (Дроботун) Ксения Семёновна
Смерть
После 1802