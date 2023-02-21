Косых Мариамна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косых Мариамна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

До 1850

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Фонд.111 Опись.1 Дело 2093 (1834 год)
Рождение ребёнка
1790

Сын: Косых Иван Егорович

Отец ребёнка: Косых Егор Павлович

Село Новое
Рождение ребёнка
1794

Сын: Косых Терентий Егорович

Отец ребёнка: Косых Егор Павлович

Село Новое
Рождение ребёнка
1800

Дочь: Домна (Васса?)

Отец ребёнка: Косых Егор Павлович

Село Новое
Рождение ребёнка
1803

Сын: Косых Василий Егорович

Отец ребёнка: Косых Егор Павлович

Село Новое
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Косых Егор Павлович

Село Новое
Смерть
До 1850
Село Новое
Фонд.111 Опись.1 Дело 2114 (1850 год)
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