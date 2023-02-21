Косых Мариамна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
Дата смертиДо 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Фонд.111 Опись.1 Дело 2093 (1834 год)
Рождение ребёнка
1790
Сын: Косых Иван Егорович
Отец ребёнка: Косых Егор Павлович
Село Новое
Рождение ребёнка
1794
Отец ребёнка: Косых Егор Павлович
Село Новое
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Домна (Васса?)
Отец ребёнка: Косых Егор Павлович
Село Новое
Рождение ребёнка
1803
Отец ребёнка: Косых Егор Павлович
Село Новое
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Косых Егор Павлович
Село Новое
Смерть
До 1850
Село Новое
Фонд.111 Опись.1 Дело 2114 (1850 год)