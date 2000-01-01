Косых Егор Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косых Егор Павлович

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Место рождения

Село Новое

Дата рождения

1767

Дата смерти

29.01.1818

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: не указан

Мать: не указана

Село Новое
Рождение ребёнка
1790

Сын: Косых Иван Егорович

Мать ребёнка: Косых Мариамна

Село Новое
Рождение ребёнка
1794

Сын: Косых Терентий Егорович

Мать ребёнка: Косых Мариамна

Село Новое
Рождение ребёнка
1800

Дочь: Домна (Васса?)

Мать ребёнка: Косых Мариамна

Село Новое
Рождение ребёнка
1803

Сын: Косых Василий Егорович

Мать ребёнка: Косых Мариамна

Село Новое
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Косых Мариамна

Село Новое
Смерть
29.01.1818
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