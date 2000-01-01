Косых Егор Павлович
Место рожденияСело Новое
Дата рождения1767
Дата смерти29.01.1818
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: не указан
Мать: не указана
Село Новое
Рождение ребёнка
1790
Сын: Косых Иван Егорович
Мать ребёнка: Косых Мариамна
Село Новое
Рождение ребёнка
1794
Мать ребёнка: Косых Мариамна
Село Новое
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Домна (Васса?)
Мать ребёнка: Косых Мариамна
Село Новое
Рождение ребёнка
1803
Мать ребёнка: Косых Мариамна
Село Новое
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Косых Мариамна
Село Новое
Смерть
29.01.1818
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