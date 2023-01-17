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Лазарев Николай Иванович

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Место рождения

Спасск-Дальний, Спасск-Дальний, Приморский край

Дата рождения

24.04.1919

Пол

Мужской

Отец

1893 г.р.

Мать

Жена

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Дети

Добавил:

ТТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1919

Отец: Лазарев Иван Иванович

Мать: Круглова Софья Иннокентьевна

Спасск-Дальний, Спасск-Дальний, Приморский край
Рождение ребёнка
16.01.1943

Сын: Лазарев Виктор Николаевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Мальта, Усольский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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