Лазарев Николай Иванович
Место рождения
Дата рождения24.04.1919
ПолМужской
Отец
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1919
Рождение ребёнка
16.01.1943
Сын: Лазарев Виктор Николаевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Мальта, Усольский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Развод
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности