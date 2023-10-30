Белякова (Комарова) Таисия Михайловна
Место рождения
Дата рождения24.04.1925
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1925
Отец: Комаров Михаил
Мать: Комаров Ефимия
Рождение ребёнка
16.01.1943
Сын: Лазарев Виктор Николаевич
Отец ребёнка: Лазарев Николай Иванович
Мальта, Усольский муниципальный район, Иркутская область
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Несчастный случай
Похороны
Неизвестно