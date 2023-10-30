Белякова (Комарова) Таисия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБелякова (Комарова) Таисия Михайловна

Белякова (Комарова) Таисия Михайловна

Место рождения

Бийск, город Бийск, Алтайский край

Дата рождения

24.04.1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1925

Отец: Комаров Михаил

Мать: Комаров Ефимия

Бийск, город Бийск, Алтайский край
Рождение ребёнка
16.01.1943

Сын: Лазарев Виктор Николаевич

Отец ребёнка: Лазарев Николай Иванович

Мальта, Усольский муниципальный район, Иркутская область
Развод
Неизвестно

Муж: Лазарев Николай Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лазарев Николай Иванович

Смерть
Неизвестно
Мерке, Меркенский район, Жамбылская область
Причина смерти: Несчастный случай
Похороны
Неизвестно
Мерке, Меркенский район, Жамбылская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close