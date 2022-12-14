Лазарев Виктор Николаевич
Место рождения
Дата рождения16.01.1943
Дата смерти14.12.2022
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1943
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лазарева (Фокина) Людмила Аркадьевна
Бракосочетание
03.12.1963
Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
13.10.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лазарева (Фокина) Людмила Аркадьевна
Смерть
14.12.2022
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область