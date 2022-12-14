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Лазарев Виктор Николаевич

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Место рождения

Мальта, Усольский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

16.01.1943

Дата смерти

14.12.2022

Пол

Мужской

Отец

1919 г.р.

Мать

1925 г.р.

Жена

1942 г.р.

Дети

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1943

Отец: Лазарев Николай Иванович

Мать: Белякова (Комарова) Таисия Михайловна

Мальта, Усольский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лазарева (Фокина) Людмила Аркадьевна

Бракосочетание
03.12.1963

Жена: Лазарева (Фокина) Людмила Аркадьевна

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
13.10.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лазарева (Фокина) Людмила Аркадьевна

Смерть
14.12.2022
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область

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