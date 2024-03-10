Шумилов Степан Евдокимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шумилов Степан Евдокимов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.10.1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1805

Отец: Шумилов Евдоким Фомич

Мать: Шумилова Анна Федоровна

Рождение ребёнка
1831

Сын: Шумилов Степан Степанович

Мать ребёнка: Шумилова Матрона Васильевна (не точно)

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Шумилова Агриппина Степановна

Мать ребёнка: Шумилова Матрона Васильевна (не точно)

Рождение ребёнка
26.06.1839

Сын: Шумилов Петр и Павел близнецы Степановы

Мать ребёнка: Шумилова Матрона Васильевна (не точно)

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Шумилова Февронья Степановна

Мать ребёнка: Шумилова Матрона Васильевна (не точно)

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Шумилова Наталья Степановна

Мать ребёнка: Шумилова Матрона Васильевна (не точно)

Рождение ребёнка
25.08.1845

Сын: Шумилов Александр Степанович

Мать ребёнка: Шумилова Матрона Васильевна (не точно)

Рождение ребёнка
Около 25.04.1848

Сын: Шумилов Василий Степанович

Мать ребёнка: Шумилова Матрона Васильевна (не точно)

Смерть
Неизвестно
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