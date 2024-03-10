Шумилов Степан Евдокимов
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.10.1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
26.10.1805
Отец: Шумилов Евдоким Фомич
Мать: Шумилова Анна Федоровна
Рождение ребёнка
1831
Сын: Шумилов Степан Степанович
Мать ребёнка: Шумилова Матрона Васильевна (не точно)
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Шумилова Агриппина Степановна
Мать ребёнка: Шумилова Матрона Васильевна (не точно)
Рождение ребёнка
26.06.1839
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Шумилова Февронья Степановна
Мать ребёнка: Шумилова Матрона Васильевна (не точно)
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Шумилова Наталья Степановна
Мать ребёнка: Шумилова Матрона Васильевна (не точно)
Рождение ребёнка
25.08.1845
Сын: Шумилов Александр Степанович
Мать ребёнка: Шумилова Матрона Васильевна (не точно)
Рождение ребёнка
Около 25.04.1848
Сын: Шумилов Василий Степанович
Мать ребёнка: Шумилова Матрона Васильевна (не точно)
Смерть
Неизвестно