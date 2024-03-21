Шумилов Евдоким Фомич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШумилов Евдоким Фомич

Шумилов Евдоким Фомич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1778

Дата смерти

1809

Пол

Мужской

Добавил:

ЮТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778

Отец: Шумилов Фома Фока Гаврилов

Мать: Шумилова Анна

по исповедной книге 1792 года Евдокиму 14 лет. у него отец Фома и мать Анна
Рождение ребёнка
1799

Сын: Шумилов Андрей Евдокимов

Мать ребёнка: Шумилова Анна Федоровна

Рождение ребёнка
1799

Сын: Шумилов Семен Евдокимов

Мать ребёнка: Шумилова Анна Федоровна

Рождение ребёнка
26.10.1805

Сын: Шумилов Степан Евдокимов

Мать ребёнка: Шумилова Анна Федоровна

Смерть
1809

Мы используем куки для улучшения работы сайта.