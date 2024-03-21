Шумилов Евдоким Фомич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1778
Дата смерти1809
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
Около 1778
Отец: Шумилов Фома Фока Гаврилов
Мать: Шумилова Анна
по исповедной книге 1792 года Евдокиму 14 лет. у него отец Фома и мать Анна
Рождение ребёнка
1799
Мать ребёнка: Шумилова Анна Федоровна
Рождение ребёнка
1799
Мать ребёнка: Шумилова Анна Федоровна
Рождение ребёнка
26.10.1805
Мать ребёнка: Шумилова Анна Федоровна
Смерть
1809