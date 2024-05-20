Шумилова Матрона Васильевна (не точно)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смерти21.08.1887
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1831
Сын: Шумилов Степан Степанович
Отец ребёнка: Шумилов Степан Евдокимов
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Шумилова Агриппина Степановна
Отец ребёнка: Шумилов Степан Евдокимов
Рождение ребёнка
26.06.1839
Сын: Шумилов Петр и Павел близнецы Степановы
Отец ребёнка: Шумилов Степан Евдокимов
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Шумилова Февронья Степановна
Отец ребёнка: Шумилов Степан Евдокимов
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Шумилова Наталья Степановна
Отец ребёнка: Шумилов Степан Евдокимов
Рождение ребёнка
25.08.1845
Сын: Шумилов Александр Степанович
Отец ребёнка: Шумилов Степан Евдокимов
Рождение ребёнка
Около 25.04.1848
Сын: Шумилов Василий Степанович
Отец ребёнка: Шумилов Степан Евдокимов
Смерть
21.08.1887