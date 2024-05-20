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Шумилова Матрона Васильевна (не точно)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

21.08.1887

Пол

Женский

Добавил:

ЮТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1831

Сын: Шумилов Степан Степанович

Отец ребёнка: Шумилов Степан Евдокимов

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Шумилова Агриппина Степановна

Отец ребёнка: Шумилов Степан Евдокимов

Рождение ребёнка
26.06.1839

Сын: Шумилов Петр и Павел близнецы Степановы

Отец ребёнка: Шумилов Степан Евдокимов

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Шумилова Февронья Степановна

Отец ребёнка: Шумилов Степан Евдокимов

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Шумилова Наталья Степановна

Отец ребёнка: Шумилов Степан Евдокимов

Рождение ребёнка
25.08.1845

Сын: Шумилов Александр Степанович

Отец ребёнка: Шумилов Степан Евдокимов

Рождение ребёнка
Около 25.04.1848

Сын: Шумилов Василий Степанович

Отец ребёнка: Шумилов Степан Евдокимов

Смерть
21.08.1887

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