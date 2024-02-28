деревня Андреевская, деревня Андреевская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область (на 2019) — Familio

Андреевская

Шенкурский муниципальный район, Архангельская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Архангельской области

Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Архангельская губерния, Шенкурский уезд
2097Андвеевская, д.на лев. ст. р. Сулонды.5731114139
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Архангельская губерния, Шенкурский уезд, Устьпаденгская волость
740. Андреевская (Анисимовская), деревня бывшая удельная, при речке Суланде, дворов 11, жителей 88, лавка

Список населённых мест Архангельской губернии 1905 года

Официальные названияМестные названияРод селенияКакого сельского обществаПоложениеЖилых дворовМужчинЖенщинК какому приходу
Архангельская губерния, Шенкурский уезд, Ровдинская волость
Андреевская Онисимовскаядер.Суландскогопри реке Суланде, впадающей в Пую2[...]6086Суландскому

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Архангельская область, Шенкурский район
468662Андреевскаядеревня61°41'с.ш.42°23'в.д.P-38-073

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Архангельская область, Шенкурский муниципальный район, Ровдинское сельское поселение
11658420126д Андреевскаядеревня
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