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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2097Андвеевская, д.на лев. ст. р. Сулонды.5731114139Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
740. Андреевская (Анисимовская), деревня бывшая удельная, при речке Суланде, дворов 11, жителей 88, лавка
Список населённых мест Архангельской губернии 1905 года
Официальные названияМестные названияРод селенияКакого сельского обществаПоложениеЖилых дворовМужчинЖенщинК какому приходу
Андреевская Онисимовскаядер.Суландскогопри реке Суланде, впадающей в Пую2[...]6086Суландскому
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
468662Андреевскаядеревня61°41'с.ш.42°23'в.д.P-38-073
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
11658420126д Андреевскаядеревня