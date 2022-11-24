(Корниенко) Светлана Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Корниенко) Светлана Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.09.1945

Дата смерти

24.11.2022

Пол

Женский

Отец

1894 г.р.

Мать

1920 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1945

Отец: Иванов Петр Павлович

Мать: Городская Александра Лаврентьевна

Рождение ребёнка
11.09.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фоменко Владимир Васильевич

Рождение ребёнка
11.11.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фоменко Владимир Васильевич

Рождение ребёнка
Около 02.04.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фоменко Владимир Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фоменко Владимир Васильевич

Смерть
24.11.2022
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