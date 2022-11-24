(Корниенко) Светлана Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.09.1945
Дата смерти24.11.2022
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1945
Рождение ребёнка
11.09.1976
Рождение ребёнка
11.11.1980
Рождение ребёнка
Около 02.04.1984
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
24.11.2022