Фоменко Владимир Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фоменко Владимир Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1945

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1945

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.09.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Светлана Петровна

Рождение ребёнка
11.11.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Светлана Петровна

Рождение ребёнка
Около 02.04.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Светлана Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Светлана Петровна

Смерть
Неизвестно
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