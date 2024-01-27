Фоменко Владимир Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1945
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
11.09.1976
Рождение ребёнка
11.11.1980
Рождение ребёнка
Около 02.04.1984
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
Неизвестно