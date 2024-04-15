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Шевелев Андрей Андреевич

Место рождения

Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

07.08.1910 ст.

Дата смерти

?.12.1943

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1910 ст.

Отец: Шевелев Андрей Федорович

Мать: Шевелева Феклисия (Феоктиста\\Фекла) Андреевна

Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
23.06.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Праведникова Анна Алексеевна

Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
02.08.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Праведникова Анна Алексеевна

Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
?.12.1943
Причина смерти: без вести пропал | Красноармеец в ВОВ (1941-1945). Рядовой. Призван в Купинский РВК в 1941. 28 гвардейский кавалерийский полк 6 гвардейская кавалерийская дивизия (28 гв кавп б гв кавд)
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