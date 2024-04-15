Шевелев Андрей Андреевич
Место рождения
Дата рождения07.08.1910 ст.
Дата смерти?.12.1943
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1910 ст.
Рождение ребёнка
23.06.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Праведникова Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
02.08.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Праведникова Анна Алексеевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
?.12.1943
Причина смерти: без вести пропал | Красноармеец в ВОВ (1941-1945). Рядовой. Призван в Купинский РВК в 1941. 28 гвардейский кавалерийский полк 6 гвардейская кавалерийская дивизия (28 гв кавп б гв кавд)