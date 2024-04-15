Праведникова (Квашнина) Анна Алексеевна
Место рождения
Дата рождения01.12.1915 ст.
Дата смерти19.12.1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1915 ст.
Крещение
13.12.1915 ст.
Восприемники: Семен Сергеевич Квашнин
Рождение ребёнка
23.06.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шевелев Андрей Андреевич
Рождение ребёнка
02.08.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шевелев Андрей Андреевич
Рождение ребёнка
14.01.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Праведников Виктор Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
19.12.1987