Праведникова (Квашнина) Анна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Праведникова (Квашнина) Анна Алексеевна

Место рождения

Киргинцево, Купинский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

01.12.1915 ст.

Дата смерти

19.12.1987

Пол

Женский

Отец

1893 г.р.

Мать

Между 1890 и 1891 г.р.

Муж

1912 г.р.

Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1915 ст.

Отец: Квашнин Алексей Степанович

Мать: Квашнина Агриппина (Глафира) Павловна

Киргинцево, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Крещение
13.12.1915 ст.
Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Восприемники: Семен Сергеевич Квашнин
Рождение ребёнка
23.06.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шевелев Андрей Андреевич

Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
02.08.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шевелев Андрей Андреевич

Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
14.01.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Праведников Виктор Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Праведников Виктор Николаевич

Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
19.12.1987
Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
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