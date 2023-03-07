Слюсарева (Первакова) Апполинария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Слюсарева (Первакова) Апполинария Васильевна

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Место рождения

Кажым, Койгородский муниципальный район, Республика Коми

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Кажым, Койгородский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Слюсарев Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Слюсарев Григорий Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Слюсарев Григорий Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Слюсарев Владимир Григорьевич

Отец ребёнка: Слюсарев Григорий Петрович

Койгородок, Койгородский муниципальный район, Республика Коми
Смерть
Неизвестно
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