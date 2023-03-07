Слюсарева (Первакова) Апполинария Васильевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Слюсарев Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Слюсарев Григорий Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Слюсарев Владимир Григорьевич
Отец ребёнка: Слюсарев Григорий Петрович
Койгородок, Койгородский муниципальный район, Республика Коми
Смерть
Неизвестно