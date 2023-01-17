Слюсарев (Слюсарь) Григорий Петрович
Место рождения
Дата рождения1910
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Арест
25.03.1930
Приговор: 12.04.1930, 3 года ссылки в Северный край
Пропал без вести (военное)
После 1934
Военная служба
1941 или ?.09.1943
Красноармеец, в РККА с __.__.1941 года
Военная награда
30.11.1944
Орден Красной Звезды. Сапёру 100 инженерно-сапёрного батальона 4 инженерно-сапёрной Уманьской Краснознамённой бригады 240 стрелковой Киевско-Днепровской Краснознамённой ордена Суворова и Богдана Хмель... Показать все
Реабилитация осужденного
10.10.1989
Решением прокуратуры Киевской области, на основании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 16 января 1989 «О дополнительных мерах по восстановлению справедливости в отношении жертв репрессий, имев... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Слюсарев Владимир Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Койгородок, Койгородский муниципальный район, Республика Коми
Смерть
Неизвестно