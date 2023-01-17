Слюсарев (Слюсарь) Григорий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Слюсарев (Слюсарь) Григорий Петрович

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Место рождения

Мазинки, Київська область

Дата рождения

1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Слюсарь Пётр Трофимович

Мать: Слюсарь Александра Моисеевна

Мазинки, Київська область
Арест
25.03.1930
Приговор: 12.04.1930, 3 года ссылки в Северный край
Пропал без вести (военное)
После 1934
Военная служба
1941 или ?.09.1943
Красноармеец, в РККА с __.__.1941 года
Военная награда
30.11.1944
Орден Красной Звезды. Сапёру 100 инженерно-сапёрного батальона 4 инженерно-сапёрной Уманьской Краснознамённой бригады 240 стрелковой Киевско-Днепровской Краснознамённой ордена Суворова и Богдана Хмель... Показать все
Реабилитация осужденного
10.10.1989
Решением прокуратуры Киевской области, на основании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 16 января 1989 «О дополнительных мерах по восстановлению справедливости в отношении жертв репрессий, имев... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Слюсарев Владимир Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Койгородок, Койгородский муниципальный район, Республика Коми
Смерть
Неизвестно
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