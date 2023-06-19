Слюсарь (Кириченко) Александра Моисеевна
Место рождения
Дата рождения1874
Дата смертиПосле 1930
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: Кириченко Моисей
Мать: не указана
Бракосочетание
11.06.1891 ст.
Варваринская церковь
Рождение ребёнка
12.01.1895
Дочь: Слюсарь Татьяна Петровна
Отец ребёнка: Слюсарь Пётр Трофимович
Рождение ребёнка
06.03.1897
Отец ребёнка: Слюсарь Пётр Трофимович
Рождение ребёнка
30.05.1899 ст.
Дочь: Слюсарь Елена Петровна
Отец ребёнка: Слюсарь Пётр Трофимович
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Слюсарь Оксана Петровна
Отец ребёнка: Слюсарь Пётр Трофимович
Рождение ребёнка
1910
Сын: Слюсарев Григорий Петрович
Отец ребёнка: Слюсарь Пётр Трофимович
Рождение ребёнка
22.08.1912
Дочь: Слюсарь Наталья Петровна
Отец ребёнка: Слюсарь Пётр Трофимович
Согласно документам ареста отца родилась в 1916
Место жительства
1930
с. Мазинки Переяславского района Киевской области
Смерть
После 1930