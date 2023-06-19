Слюсарь (Кириченко) Александра Моисеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Слюсарь (Кириченко) Александра Моисеевна

Место рождения

Харьковцы, Київська область

Дата рождения

1874

Дата смерти

После 1930

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Кириченко Моисей

Мать: не указана

Харьковцы, Київська область
Бракосочетание
11.06.1891 ст.

Муж: Слюсарь Пётр Трофимович

Харьковцы, Київська область
Варваринская церковь
Рождение ребёнка
12.01.1895

Дочь: Слюсарь Татьяна Петровна

Отец ребёнка: Слюсарь Пётр Трофимович

Мазинки, Київська область
Рождение ребёнка
06.03.1897

Сын: Слюсарь Василий Петрович

Отец ребёнка: Слюсарь Пётр Трофимович

Мазинки, Київська область
Рождение ребёнка
30.05.1899 ст.

Дочь: Слюсарь Елена Петровна

Отец ребёнка: Слюсарь Пётр Трофимович

Мазинки, Київська область
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Слюсарь Оксана Петровна

Отец ребёнка: Слюсарь Пётр Трофимович

Мазинки, Київська область
Рождение ребёнка
1910

Сын: Слюсарев Григорий Петрович

Отец ребёнка: Слюсарь Пётр Трофимович

Мазинки, Київська область
Рождение ребёнка
22.08.1912

Дочь: Слюсарь Наталья Петровна

Отец ребёнка: Слюсарь Пётр Трофимович

Мазинки, Київська область
Согласно документам ареста отца родилась в 1916
Место жительства
1930
Мазинки, Київська область
с. Мазинки Переяславского района Киевской области
Смерть
После 1930